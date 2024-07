Marina pokazała zdjęcie w bikini! We wtorek, tuż po świętach, Marina i Wojciech Szczęsny wylecieli na wakacje. Para po podróży poślubnej zakochała się w Azji i tym razem za cel obrali Singapur. Artystka i piłkarz zatrzymali się w jednym z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Widoki są zapierające dech w piersiach, a to co zwraca uwagęto luksusowy basen na dachu! Marina i Wojciech Szczęsny spędzają tam sporo czasu.

Marina pokazała ciało w bikini

Wokalistka korzysta z uroków, jakie daje hotel i na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie w bikini. Marina i Wojciech Szczęsny relaksowali się we wspomnianym basenie, z którego roztacza się widok na Singapur. Nie da się ukryć, że jest oszałamiający. Sama Marina w bikini też wygląda rewelacyjnie! Gwiazda może pochwalić się szczupłą i wysportowaną sylwetką.

To nie jest pierwsza podróż do Azji Mariny i Szczęsnego. Jeszcze przed ślubem para była w Tajlandii, a tuż po ślubie wybrali się do Japonii. Teraz zwiedzają Singapur.

Artystka korzysta z uroków wakacji w Singapurze