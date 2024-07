Czasami mam takie dni kiedy coś mi nie wychodzi, kiedy ktoś próbuje podciąć mi skrzydła-podłamuję się.

Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, nie zawsze jesteśmy tam gdzie byśmy już chcieli być. To tak naprawdę nie jest ważne. W życiu nie ważny jest cel, a droga do niego. Rodzina, bliscy i te wszystkie piękne chwile.

Nigdy nie jest za późno na realizowanie swoich marzeń i spełnianie się. I choć niektòrzy chcą Cię złamać to w sercu musisz pamiętać kim naprawdę jesteś i za co kochają Cię bliscy.

Dziś kończę 28 lat. ????????Jestem wdzięczna za wszystko co mam. Za zdrowie, kochającego męża, cudowna rodzinę, przyjaciół na których mogę liczyć, za muzykę , podròże ... za każdą daną mi piękną chwilę i oczywiście za Was-ktòrzy mnie wspierają i we mnie wierzą. Jest nas coraz więcej i nie damy za wygrana! ????Dziękuje Serdecznie za wszystkie życzenia????❤️#happybirthdaytome #lovemylife #blessed #greatful #dobrowraca #yougetwhatyougive #positiveenergy #happy #birthdaygirl #barbie #3july- Marina napisała na Instagramie.