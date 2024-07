Marina kilka miesięcy temu w rozmowie z nami przyznała, że jej wokalne możliwości są o wiele lepsze niż Rihanny. Żeby udowodnić, że tak jest, Łuczenko do swojego repertuaru koncertowego włączyła cover "We Found Love" barbadoskiej gwiazdy, a na oficjalnym kanale na YouTube udostępniła swoje wykonanie przeboju "Only Girl In The World".

Zobacz: "Jestem lepsza od Rihanny"

Cover piosenki RiRi Marina wykonuje w akustycznej wersji siedząc na... moście. Słuchając Łuczenko, w tle można podziwiać Mediolan nocą, z którego Marina wróciła kilka dni temu.

Czy udało się Marinie przebić tym wykonaniem wersję oryginalną? Posłuchajcie: