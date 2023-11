Blisko rok temu Marina i Wojciech Szczęsny po raz pierwszy zostali rodzicami. Dokładnie 30 czerwca na świecie pojawił się syn pary- pierwsze urodziny chłopca zbliżają się więc wielkimi krokami! Dziś Liam to już duży chłopiec, który od kilku tygodni stawia swoje pierwsze kroki. Od chwili narodzin chłopca dumna mama chętnie publikuje w sieci zdjęcia Liama. Teraz na profilu Mariny na Instagramie pojawiły się kolejne fotki chłopca! Zobaczcie, jak wokalistka spędza czas z synem.

Marina pokazała nowe zdjęcia z synem

Marina pokazała piękne zdjęcia z Liamem, na których widać, że syn wokalistki i sportowca to już naprawdę duży chłopiec! Internauci są zachwyceni słodkim widokiem mamy i syna. Zobaczcie, co pisali na Instagramie. Niektórzy fani wokalistki twierdzą, że Liam to kupia Wojciecha Szczęsnego. Zgadzacie się z tym?

- Czysty ojciec

- Słodki synek ????????

- Piękny widok❤️- komentują fani.

Zobaczcie jak Marina spędza czas z synkiem. Liam rośnie jak na drożdżach!

Synek wokalistki urodził się blisko rok temu.

