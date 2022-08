Marina Łuczenko przeszła operację usunięcia nowotworu. Zdradziła, jak się czuje

Marina Łuczenko-Szczęsna dobrze wie jak przyciągnąć naszą uwagę. Żona Wojciecha Szczęsnego właśnie pochwaliła się w sieci nową fryzurą, którą sprawiła sobie będąc na festiwalu Coachella . Czy do zmiany koloru włosów namówiła ją będąca na miejscu Patricia Kazadi? Tylko spójrzcie na zdjęcie, którym gwiazda pochwaliła się w sieci! Marina przefarbowała włosy na różowo Marina Łuczenko-Szczęsna nigdy nie eksperymentowała z fryzurą. Żona Wojciecha Szczęsnego od lat nosi piękne i długie brązowe włosy. Jedynie na starych fotografiach z okresu "Tańca z Gwiazdami" możemy dostrzec, że artystka kiedyś wolała ponadczasową klasykę, czyli czarne włosy do ramion. Zobacz także: Marina w identycznej spódnicy co... Julia Wieniawa! Która wygląda lepiej? Zobacz! Klimat na festiwalu Coachella, gdzie bawi się teraz gwiazda sprawił, że Marina zapragnęła zmian. Tuż przed koncertem Ariany Grande i Justina Biebera Szczęsna zaszalała z fryzurą i zmieniła kolor włosów na... różowy! Co myślicie o moich włosach? - zapytała Marina na Instagramie. Fani porównali artystkę do Ariany Grande, a Basia Kurdej-Szatan do "księżniczki elfów". Extra! Teraz to już w ogóle mamy polską Arianę Piękna! Wyglądasz trochę jak Ariana Grande Jak piękna księżniczka elfów - pisali internauci. Zgadzacie się z nimi? Czy Marina wygląda jak Ariana?