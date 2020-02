Marina pochwaliła się zdjęciem Liama. Chłopiec już tak wyrósł!

Marina po intensywnej pracy nad singlem "News" postanowiła odpocząć z synem w polskich górach. Piosenkarka pokazała na Instagramie zdjęcie dziecka z rodowitym góralem. Aż trudno uwierzyć, że Liam to już taki duży chłopiec! Sami spójrzcie, jak teraz wygląda...

Syn Mariny i Wojtka szczęsnego 30 czerwca będzie obchodził swoje drugie urodziny. Chłopiec rośnie bardzo szybko i już teraz wygląda na rezolutnego i śmiałego dwulatka. Widać, że jest ciekawy świata i bez obaw dał się sfotografować w towarzystwie prawdziwego górala. Być może już niedługo będzie częstym bywalcem w Tatrach...

Marina i Wojtek Szczęsny swój czas dzielą między Polskę i Włochy, gdzie bramkarz na co dzień gra w Juventusie Turyn. Jednak na jednej z aukcji WOŚP para wylicytowała projekt domu w górach za 40 tysięcy złotych. Już wcześniej pojawiały się informacje, że planują zamieszkać w górach, a teraz okazuje się, że najprawdopodobniej zbudują willę u podnóża Tatr. Magazyn "Flesz" dowiedział się na jakim etapie są przygotowania:

Naturalnie nie jest to gotowy projekt który wylicytował Pan Wojciech. Będzie to indywidualny projekt domu dla Państwa Szczęsnych dopasowany do ich potrzeb na pięknej widokowo działce. My gotowych projektów nie sprzedajemy, zawsze powstają pod klienta potrzeby w połączeniu z naszą wrażliwością na kontekst miejsca. Dlatego, że dom ma powstać u podnóża Tatr, będziemy chcieli aby odwoływał się do tradycji ale na pewno będzie posiadał wiele nowatorskich rozwiązań – powiedział w rozmowie z "Fleszem" Jan Karpiel Bułecka.