Rok temu Marina urodziła swoje pierwsze dziecko - synka Liama. Artystka błyskawicznie wróciła do formy po ciąży. Już miesiąc po porodzie pokazywała idealnie płaski brzuch na miarę samej Anny Lewandowskiej! Do tej pory Marina zachwyca swoją figurą, którą chętnie prezentuje w bikini na zdjęciach na Instagramie. Tym razem pochwaliła się seksownym nagraniem, które w całej okazałości zaprezentowało jej ciało. Marina jednak na nie narzeka! Zobaczcie poniżej, co napisała!

Marina pokazała swoje ciało w bikini

Choć Marina chętnie eksponuje swoje ciało, okazuje się, że i ona nie uważa swojej figury za perfekcyjną! Jedna z fanek spytała ją w komentarzu, co robi, że ma tak idealne ciało, a artystka szczerze odpowiedziała. Zdradziła przy okazji, jak zmieniła się jej figura po ciąży.

Wcale nie idealne, mam celulit, po dziecku mniejszy biust i nie duze biodra ale lubie siebie i akcetuje ❤️ nie ma ideałów - napisała Marina, a my zachowaliśmy oryginalną pisownię.

Fanki są jednak zachwycone figurą Mariny i nie dostrzegają u niej żadnych mankamentów! Tak jak my!

gdzie ten cellulit,ja nie widzę...???? nieduże biodra to jest to. ???? dla mnie jesteś wzorem kobiecości, a najważniejsze to akceptować siebie ❤️ - zachwycają się fanki.

A wy sądzicie, że Marina ma na co narzekać?

Marina ma rocznego synka Liama

Marina ma idealną figurę po urodzeniu synka

