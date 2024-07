1 z 7

Marina Łuczenko od kilku miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ponoć młodej wokalistce spodobało się w USA tak bardzo, że poważnie myśli o tym, aby zostać tam na stałe i spróbować swoich sił na amerykańskim rynku muzycznym. Przypomnijmy: Marina już nie wróci do Polski. Chce zostać gwiazdą w USA

Piosenkarka do tej pory mieszkała w Los Angeles, ale na majówkę porzuciła słoneczną Kalifornię i wybrała się z przyjaciółmi do Nowego Jorku. Nie jest to jej pierwsza wizyta w tym mieście, ale entuzjazm Mariny wobec metropolii wcale nie zmalał. Zdjęciami z podróży Łuczenko pochwaliła się oczywiście na swoim Instagramie, gdzie fani mogą śledzić jej życie za oceanem. Marina jak zwykle wyglądała bardzo modnie, a swoją słowiańską i naturalną urodą wyróżniała się na tle Amerykanek.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia Mariny z pobytu w Nowym Jorku. Zazdrościcie jej takiej wyprawy?