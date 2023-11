Reklama

Ten, kto nie oglądał jeszcze filmu "Narodziny gwiazdy", jak najszybciej powinien udać się do kina. Kilka tygodni temu amerykański hit dostał aż osiem nominacji do Oscarów. Wszystko za sprawą genialnej gry aktorskiej, fabuły i muzyki z filmu. Jeśli chodzi o ostatnią kategorię, to największą popularnością cieszy się piosenka "Shallow", którą śpiewają Lady Gaga i Bradley Cooper. A piszemy o tym, ponieważ z wielkim przebojem na swoim Instagramie zmierzyła się właśnie żona Wojciecha Szczęsnego, Marina Łuczenko-Szczęsna! Jak gwiazda poradziła sobie z utworem? Odpowiedź poniżej!

Marina śpiewa "Shallow: Lady Gagi

Żona Wojciecha Szczęsnego w tym tygodniu udała się na sportowy obóz Ani Lewandowskiej. 29-latka ponad pół roku temu po raz pierwszy została mamą, wobec czego ciężkie i intensywne treningi były dla niej wielkim wyzwaniem. Marina świetnie dała sobie radę. A za możliwość uczestniczenia w obozie podziękowała trenerce na Instagramie. Nie były to jednak zwykłe podziękowania, tylko... śpiewające!

Kochani jestem z siebie dumna gdyż dotrwałam do końca obozu (mój mąż wciąż nie dowierza) Chciałabym serdecznie podziękować Annie Lewandowskiej za motywację, dobry wycisk i wspaniałą atmosferę. Dziękuję rownież cudownym laskom z mojego domku, które zachęciły mnie do tego nagrania... za wspólny czas i śmiechy! Wracam z nową energią i zakwasami hehee - napisała piosenkarka.

I opublikowała krótkie wideo, na którym mierzy się z utworem "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy". Czy gwiazda zaśpiewała lepiej od Lady Gagi? Posłuchajcie!

