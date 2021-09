Marina zachwyciła stylizacją na meczu Polska-Anglia,  ale to Liam skradł całe show

Marina zabrała synka na mecz reprezentacji Polski z kadrą Słowenii. Mały Liam kibicował Polakom, a nawet zagrał ze swoim tatą na boisku! To był naprawdę słodki widok. W czwartek (19 listopada) na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się kolejny mecz naszej reprezentacji. Jak już wiemy było to ostatnie spotkanie, podczas którego z orzełkiem na piersi zagrał Łukasz Piszczek. Mecz zakończył się zwycięstwem Polski- nasza kadra wygrała 3:2. Piłkarzy wspierała m.in. Anna Lewandowska i Paulina Krupińska, które pojawiły się na stadionie w Warszawie. Na trybunach nie zabrakło również Mariny! Spójrzcie tylko na jej zdjęcia z synem! Liam skradł serca kibiców Syn Mariny i Wojciecha Szczęsnego przyszedł na świat w 2018 roku, ale już zaczyna grać w piłkę! Wczoraj pojawił się na meczu naszej kadry, z tatą na bramce. Dumna mama opublikowała zdjęcie z Liamem i przyznała, że do tej pory nie zabierała go na trybuny. Liam pierwszy raz w życiu na meczu ❤️- Marina napisała na Instagramie. Zdjęciami z rodzinnej rozgrywki pochwalił się sam Wojtek: Wyświetl ten post na Instagramie. Last game of the year for the national team with the best support I could imagine! Beautiful moments 😍 Post udostępniony przez Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) Lis 19, 2019 o 9:56 PST Liam razem ze swoją mamą kibicowali Wojtkowi Szczęsnemu. Bramkarz zabrał też synka na boisko. Kibice byli zachwyceni, kiedy zobaczyli jak Wojciech Szczęsny gra z maluchem! Zobaczcie sami, jak mały Liam kibicował i grał ze swoim tatą! To najsłodsze co dziś zobaczycie :) Zobacz także: ...