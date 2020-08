Marina i Wojciech Szczęśni na greckich wakacjach! Mimo obaw związanych z koronawirusem zdecydowali się na urlop za granicą

Marina razem z Wojciechem Szczęsnym i synkiem wybrała się na wakacje. Artystka obawiała się, że w tym roku nie uda się nigdzie wyjechać w związku z sytuacją na świecie, ale ostatecznie para wybrała się na tygodniowe wakacje na Mykonos. Artystka na Instagramie zachwyca swoimi wakacyjnymi i zapowiada muzyczną nowość po powrocie!

Artystka z mężem i synkiem wybrali się na Mykonos. Para po raz kolejny zdecydowała się na Grecję. W zeszłym roku spędzali urlop razem z Anną i Robertem Lewandowskimi, a w tym roku w związku z pandemią sami wybrali się na tygodniowe wakacje w słonecznej Grecji, na które polecieli prywatnym samolotem.

Kocham to miejsce i uwielbiam tu wracać. Jestem wdzieczna, że jednak udało nam się w tym roku wyjechać na krótkie rodzinne wakacje ❤️

Jak wrócę, czekają na Was niespodzianki muzyczne, które przygotowywałam dla Was w ostatnim czasie - napisała na Instagramie Marina.