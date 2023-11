1 z 5

Wokalistka Marika raczej nie chwali się swoim życiem prywatnym. Ale czasem, ktoś zrobi to z za nią :). Dwa lata temu kiedy brała ślub Maffashion pokazała zdjęcie z ceremonii, która była tajemnicą. A dzisiaj... Natalia Kukulska, która gościła w "Dzień dobry TVN", promując swoją nową piosenkę "Ostatnia prosta", zdradziła kolejną szczęśliwą informację z życia Mariki. Słowa do utworu Natalia napisała wspólnie z Mariką. Tekst dotyczy dbania o naturę, niepokój to, jak będzie wyglądał w przyszłości świat. Kukulska wygadała się, że Marika niebawem zostanie mamą i takie eko kwestie są też dla niej bardzo ważne.

- Tekst napisałam wspólnie z Mariką, czyli Martą Kosakowską, która nomen omen będzie wkrótce mamą. Serdecznie ją pozdrawiam - powiedziała się Kukulska. - Myślę, że ten temat będzie jej bardzo bliski - jak to dalej będzie, jakie nawyki przekazywać.

Przyszłej młodej mamie serdecznie gratulujemy. I jesteśmy pewni, że Natalia miała pełne poparcie aby zdradzić radosny fakt dotyczący Marty Kosakowskiej.

Zobacz: Czy to początek końca? Zobaczcie nowy teledysk Natalii Kukulskiej!