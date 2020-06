Marietta z "Hotelu Paradise" wybrała się na zakupy z kolegą z programu! Wspiera ją po rozstaniu z Chrisem?

Marietta z "Hotelu Paradise" opublikowała w sieci nagranie z udziałem kolegi z programu. Uczestnik hitu TVN7 wspiera Mariettę po rozstaniu z Chrisem? Zaledwie kilka dni temu para, która wygrała pierwszą edycję "Hotelu Paradise" poinformowała, że ich związek to już przeszłość. Niestety, kilka miesięcy po zakończeniu programu Marietta i Chris przyznali, że powodem ich rozstania jest zbyt duża różnica charakterów. Teraz, w trudnych chwilach Marietta może liczyć na wsparcie kolegi z "Hotelu Paradise"!

Marietta i Chris tworzyli jedną z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie "Hotelu Paradise". Po powrocie z Bali zakochani zamieszkali razem i spędzali ze sobą każdą chwilę. Niestety, w miniony weekend uczestnicy pierwszej edycji hitu TVN7 ogłosili swoje rozstanie.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Niestety nasz związek z Chrisem dobiegł końca, była to nasza wspólna decyzja, jak się okazało jesteśmy zbyt różni. Proszę Was o zrozumienie i szacunek do zaistniałej sytuacji, oboje nie chcemy się na ten temat wypowiadać. - napisała Marietta na swoim Instagramie.

Teraz, kilka dni od tamtych wydarzeń, Marietta opublikowała na Instagramie relację z jej spotkania z... Łukaszem z "Hotelu Paradise". Łukasz "Długi" razem z Mariettą wybrali się na kawę i wspólne zakupy. Przypominamy, że Łukasz już kilka dni temu skomentował rozstanie Marietty i Chrisa!

Kochałem Was razem, będę kochał Was osobno, dla mnie najważniejsze jest to żebyście byli szczęśliwi. Kocham Was po prostu moje zwierzaki ❤️ - napisał "Długi".