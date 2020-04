Marietta i Chris z "Hotel Paradiase" zamieszkali razem! Wiemy, co tak naprawdę łączy Martynę i Latino!

W odcinku specjalnym "Hotel Paradise" Klaudia El Dursi i słynny już lektor z reality-show przeprowadzili szczerą rozmowę z finałowymi parami: Mariettą i Chrisem oraz Martyną i Latino! Zwycięska para została zapytana czy wahali się, aby pozostawić kule i wybrać siebie. Co powiedzieli? Z kolei Martyna zdradziła, co tak naprawdę czuje do Latino!

Marietta i Chris zamieszkali razem po powrocie z Bali?

Marietta w odcinku specjalnym "Hotel Paradise" przyznała, że w końcu może potwierdzić, że z Chrisem nadal są parą i zdradziła, że mieszkają razem. Marzą też o wspólnych wakacjach. A jak wyglądały ich pierwsze dni w Polsce? Marietta powiedziała szczerze, że spędzili je we dwoje i wypili najwięcej kaw w życiu! Niestety z racji obecnej sytuacji epidemicznej nie mogła oprowadzić Chrisa po Warszawie.

Uczestniczka wyznała też szczerze, że nie miała żadnych wątpliwości, co zrobić z "finałową kulą". Z kolei Chris dodał, że nie był w programie dla pieniędzy i zyskał w "Hotel Paradise" tak dużo, że nie myślał o wygranej, bo jest z Mari bardzo szczęśliwy.

Marietta jest zupełnie inną osobą poza programem - zdradził Chris i powiedział wprost, że nie brakuje mu bliskości z jej strony.

Wspomniał też o pierwszych dniach w programie, które były dla niego bardzo trudne i chciał przynajmniej trzy razy zrezygnować, ale cieszy się, że nie podjął takiej decyzji.

Co łączy Martynę i Latino?

Okazuje się, że Martyna poznała w programie przyjaciela na całe życie i jest nim właśnie Latino. Uczestniczka "Hotel Paradise" powiedziała wprost, że to dla niej bardzo ważne, bo od tego wszystko się zaczyna. Zdradziła też, że w programie poczuła coś do partnera i w pewnym sensie się zauroczyła.

Czy z tej przyjaźni powstanie coś więcej?

Martyna i Blondino są nadal przyjaciółmi!