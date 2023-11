1 z 6

Marieta Żukowska i Łukasz Jemioł przyłapani na spotkaniu! Aktorka i projektant mody zostali sfotografowani w modnej warszawskiej knajpie nad kieliszkiem orzeźwiającego drinka. Wiemy co robili!

Okazuje się, że aktorka i projektant są zagorzałymi fanami Włoch i wszystkiego, co nam się kojarzy ze słoneczną Italią – od espresso aż po modę i wszechobecną włoską kulturę aperitivo.

Czym jest aperitivo? To włoski zwyczaj spędzania czasu w gronie przyjaciół dzielących się jedzeniem – niewielkimi pizzette, arancini, orzechami czy oliwkami – i piciem. Poniekąd jest to prosty sposób na pobudzenie naszego apetytu przed kolacją, za pomocą lekko gorzkiego napoju alkoholowego lub bezalkoholowego i zjedzeniu delikatnej przekąski. Można spokojnie stwierdzić, że jest to kwintesencja włoskiego stylu życia.

Aktorkę z filmu „Botoks" i ubierającego gwiazdy projektanta łączy miłość do słonecznej Italii. „Kocham Włochy za piękną kulturę, kuchnię i klimat", mówi Jemioł. „Włochy to kolebka piękna, które otacza zewsząd". Z kolei Marieta Żukowska podkreśla widoki i zabytki Italii. „Słońce, cudowne światło, architektura, moda i ...mogę tak wymieniać bez końca;)", powiedziała aktorka. „Jeżeli już muszę powiedzieć krótko, to "Dolce far niente:)”".

