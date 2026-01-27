Marianna Schreiber przekazała druzgocące informacje ws. psa, którego uratowała z Sobolewa. "Płakać mi się chce"
Marianna Schreiber zabrała psa ze schroniska w Sobolewie. Badania weterynaryjne ujawniły przerażające szczegóły - w żołądku psa znajdował się drucik. To jednak niestety jeszcze nie wszystko.
Marianna Schreiber też jest mocno zaangażowana w dramatyczną akcję ratowania zwierząt ze schroniska w Sobolewie. Po styczniowym proteście, w którym udział wzięli mieszkańcy, aktywiści i znane osoby, placówka została zamknięta z powodu licznych uchybień i zaniedbań.
Schreiber relacjonowała, że aby uratować psa, musiała przeskoczyć przez ogrodzenie. Czworonóg znajdował się w skrajnie złych warunkach, a temperatura sięgała -15 stopni. Pies nie miał dostępu do jedzenia ani wody. Trafił pod opiekę celebrytki, a teraz Marianna Schreiber opublikowała wyniki badań i kontroli weterynaryjnej czworonoga.
Marianna Schreiber przekazała druzgocące informacje dotyczące psa z Sobolewa
Po dramatycznej akcji ratunkowej w schronisku w Sobolewie jeden z psów trafił pod opiekę Marianny Schreiber i został przewieziony do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymał pomoc.
Celebrytka nzawała go Ułan i po akcji ratunkowej zwierzak spędził noc w szpitalu weterynaryjnym. Przeprowadzono badania, które wykazały niepokojące zmiany. Weterynarz wykrył w żołądku psa ciało obce, którym okazał się 14-milimetrowy drucik, opisany w badaniu jako zszywka biurowa z poodginanymi końcówkami.
Pies ma w żołądku drucik z poodginanymi zakończeniami! Mam nadzieję, że zarówno ten zwyrodnialec, jak i wójt odpowiedzą za to, co psom wyrządzili. Płakać mi się chce.
Dodatkowo u czworonoga w odcinkach piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa stwierdzono początki zmian zwyrodnieniowych o charakterze spondylozy.
Schreiber udostępniła wyniki badań na Instagramie, wyrażając głębokie wzburzenie i nadzieję, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje.
Działania Dody i protesty w sprawie schronisk
W sprawę schroniska mocno zaangażowana była przede wszystkim też Doda, która od dawna apelowała o poprawę losu zwierząt w tego typu placówkach. To właśnie jej działania przyczyniły się do nagłośnienia problemu patoschronisk w Polsce. To właśnie ona walczy o zmiany w prawie, aby w przyszłości unikać sytuacji, w których zwierzęta żyją w dramatycznych warunkach.
