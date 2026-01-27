Marianna Schreiber też jest mocno zaangażowana w dramatyczną akcję ratowania zwierząt ze schroniska w Sobolewie. Po styczniowym proteście, w którym udział wzięli mieszkańcy, aktywiści i znane osoby, placówka została zamknięta z powodu licznych uchybień i zaniedbań.

Schreiber relacjonowała, że aby uratować psa, musiała przeskoczyć przez ogrodzenie. Czworonóg znajdował się w skrajnie złych warunkach, a temperatura sięgała -15 stopni. Pies nie miał dostępu do jedzenia ani wody. Trafił pod opiekę celebrytki, a teraz Marianna Schreiber opublikowała wyniki badań i kontroli weterynaryjnej czworonoga.

Marianna Schreiber przekazała druzgocące informacje dotyczące psa z Sobolewa

Po dramatycznej akcji ratunkowej w schronisku w Sobolewie jeden z psów trafił pod opiekę Marianny Schreiber i został przewieziony do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymał pomoc.

Celebrytka nzawała go Ułan i po akcji ratunkowej zwierzak spędził noc w szpitalu weterynaryjnym. Przeprowadzono badania, które wykazały niepokojące zmiany. Weterynarz wykrył w żołądku psa ciało obce, którym okazał się 14-milimetrowy drucik, opisany w badaniu jako zszywka biurowa z poodginanymi końcówkami.

Pies ma w żołądku drucik z poodginanymi zakończeniami! Mam nadzieję, że zarówno ten zwyrodnialec, jak i wójt odpowiedzą za to, co psom wyrządzili. Płakać mi się chce. - napisała Marianna Schreiber

Dodatkowo u czworonoga w odcinkach piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa stwierdzono początki zmian zwyrodnieniowych o charakterze spondylozy.

Schreiber udostępniła wyniki badań na Instagramie, wyrażając głębokie wzburzenie i nadzieję, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje.

Działania Dody i protesty w sprawie schronisk

W sprawę schroniska mocno zaangażowana była przede wszystkim też Doda, która od dawna apelowała o poprawę losu zwierząt w tego typu placówkach. To właśnie jej działania przyczyniły się do nagłośnienia problemu patoschronisk w Polsce. To właśnie ona walczy o zmiany w prawie, aby w przyszłości unikać sytuacji, w których zwierzęta żyją w dramatycznych warunkach.

