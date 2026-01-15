Marianna Schreiber pokazała, jak wyglądała dekadę temu. Aż trudno ją rozpoznać
Marianna Schreiber jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w rodzimym show-biznesie. Rozpoznawalność zdobyła jako żona znanego polityka, a później uczestniczka uwielbianych przez widzów programów "Top Model" czy "Królowa przetrwania". Ostatnio podzieliła się zdjęciem, które wywołało falę komentarzy wśród jej fanów.
Marianna Schreiber aktywnie działa w sieci, często wystawiając na świecznik swoją prywatność. Ostatnio wzięła udział w zabawie "2016 challenge" i pokazała, jak wyglądała dekadę temu. Zdjęcie błyskawicznie spotkało się z szerokim odbiorem internautów, którzy z trudem ją rozpoznali. Zobaczcie, jak się zmieniła.
Marianna Schreiber podbija polski show-biznes
Marianna Schreiber to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w programie "Top Model", a później konsekwentnie budowała swoją medialną karierę, aktywnie działając w mediach społecznościowych i zabierając głos w sprawach społecznych oraz światopoglądowych.
Prywatnie celebrytka wychowuje córkę Patrycję, a kwestie rodzinne często pojawiają się w jej internetowych publikacjach. Jej życie osobiste, w tym rozstanie z mężem, również budziło duże zainteresowanie mediów i internautów. Ostatnio zaskoczyła fanów, publikując na Instagramie stare zdjęcie. Niewiarygodne, jak zmieniła się przez lata.
Tak Marianna Schreiber zmieniła się przez lata
Marianna Schreiber utrzymuje stały kontakt ze swoimi odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jedna z jej ostatnich publikacji wzbudziła szczególne zainteresowanie internautów. Celebrytka postanowiła pójść w ślady innych gwiazd i dołączyła do zabawy "2016 challenge", polegającej na pokazaniu zdjęcia sprzed dekady i zestawieniu je z aktualnym kadrem. Obserwatorzy Schreiber na Instagramie nie mogli uwierzyć własnym oczom.
Zawsze jak widzę te porównanie to się zastanawiam co to za laska ta z prawej
Jak dwie inne osoby
Nie zabrakło też zachwytów nad obecnym wyglądem celebrytki. Niektórzy nawet pisali wprost: "Super przemiana. Na lepsze", "Córka i matka", "Kochana zmiana na duży plus".
Celebrytka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie tylko diametralnie zmieniła kolor włosów i makijaż, ale poddała się również operacji plastycznej nosa i powiększyła piersi. Polubiła się również z zabiegami medycyny estetycznej, które widocznie złagodziły rysy jej twarzy. Zobaczcie, jak wyglądała dekadę temu.
