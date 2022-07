Maria Szarapowa urodziła! Była tenisistka wybrała królewskie imię dla dziecka

Maria Dejmek pochwaliła się wózkiem swojego synka! Jaką markę i jaki kolor pierwszej "bryki" dziecka wybrała gwiazda serialu "Barwy szczęścia"? Maria Dejmek już od kilku tygodni spełnia się w roli mamy. Aktorka urodziła pod koniec listopada. Na świecie pojawił się wówczas jej syn, który otrzymał piękne imię Gustaw. Maria Dejmek należy do grona gwiazd, które nie ukrywają wizerunku swojej dziecka i chętnie publikuje w sieci zdjęcia malucha. Ostatnio dumna mama pochwaliła się fotką ze spaceru z synkiem. Przy okazji możemy zobaczyć, jaki wózek wybrała dla maleństwa! Wózek synka Marii Dejmek Maria Dejmek opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z synem, którego zabrała na pierwszy wspólny spacer. Przy okazji aktorka pochwaliła się wózkiem Gustawa. Pierwszy spacerek zaliczony!!! Nigdy nie podejrzewałam, że pójście po maślankę do oddalonego 200 m osiedlowego sklepu może być tak ekscytujące!!!#motherhood #motherandson #pierwszyspacerek - napisała na Instagramie. Okazuje się, że gwiazda serialu "Barwy szczęścia" wybrała stylową "brykę" w delikatnym szarym kolorze. Aktorka postawiła na markę Mutsy, model i2. Za zestaw 2w1 (gondola i spacerówka) trzeba zapłacić ok. 4 tysięcy złotych. W jednym z komentarzy pod zdjęciem ze spaceru Maria Dejmek przyznała, że jest bardzo zadowolona z wózka swojego synka. Zobaczcie sami, jak wygląda pierwszy wózek synka Marii Dejmek! Fajny? Naszym zdaniem bardzo! Zobacz także: Maria Dejmek z "Barw szczęścia" pokazała pokój syna i szczerze przyznała: "Nie ominął mnie baby blues" Maria Dejmek pokazała wózek syna Wyświetl ten post na Instagramie. ...