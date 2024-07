Maria Sadowska zrobi kolejny film biograficzny? Reżyserka "Sztuki kochania" już planuje pracę nad kolejną produkcją. Nowy film również ma opowiadać historię znanej Polki. Jak informuje "Fakt", tym razem ma to być opowieść o polskiego aktorce, która zrobiła międzynarodową karierę, a mianowicie Poli Negri.

Przymierzam się do tego, żeby niedługo nakręcić kolejny film. Jest kilka kobiet, których historię chciałabym opowiedzieć. Na przykład Pola Negri - powiedziała Maria Sadowska w rozmowie z tabloidem.

Postać Poli Negri od dawna fascynuje twórców. Gwiazda kina niemego doczekała się już musicalu "Polita", w którym w jej postać wcieliła się Natasza Urbańska. Negri pojawiła się również w serialu "Bodo", którym zagrała ją Edyta Herbuś. Która aktorce przypadłaby rola Poli Negri w nowym filmie Marii Sadowskiej? Jeśli film faktycznie powstanie, to będzie murowany hit. Po sukcesie "Sztuki kochania", nie ma co do tego wątpliwości.

Będzie film o Poli Negri?

Życie Poli Negri to gotowy scenariusz filmowy. Apolonia Chałupiec, bo tak naprawdę nazywała się polska aktorka, która w 1923 roku wyjechała do Hollywood. Zagrała w takich filmach, jak "Hiszpańska tancerka", "Zakazany raj" czy "Carmen". Była wielka gwiazdą kina niemego i symbolem seksu. Romansowała m.in. z Charlie Chaplinem oraz Rudolfem Valentino.

Maria Sadowska już myśli o kolejnym filmie biograficznym.

"Sztuka kochania" okazała się wielkim sukcesem. Czy w przypadku nowej produkcji będzie podobnie?