Maria Dejmek już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. O tym, że gwiazda serialu "Barwy szczęścia" spodziewa się dziecka dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu. Aktorka opublikowała wówczas zdjęcie z dużym brzuszkiem i przyznała, że jest w ciąży.

Od tamtej chwili aktorka chętnie pokazywała swoim fanom, jak zmienia się w czasie ciąży. Maria Dejmek podkreślała coraz większy rosnący brzuszek, co niestety nie wszystkim się spodobało. Okazuje się, że hejterzy krytykowali aktorkę za to, że trzyma się za ciążowy brzuszek! Teraz Maria Dejmek postanowiła odpowiedzieć na wszystkie zarzuty i opublikowała poruszający wpis, w którym przyznaje, że w przeszłości straciła ciążę!

Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" jest już w zaawansowanej ciąży. Teraz, tuż przed rozwiązaniem podzieliła się ze swoimi fanami bolesnym wspomnieniem. Okazuje się, że rok temu Maria Dejmek poroniła. Aktorka w swoim wpisie na Instagramie opowiedziała o swoim dramacie.

Wiem, że takich kobiet jak ja jest wiele i trzeba o tym mowić... Mija rok odkąd poroniłam pierwszą ciąże. Nie wiem co było gorsze... ból fizyczny czy ból psychiczny. Jeszcze granie w serialu z cudowną małą dziewczynką... to było piekło... Mam wspaniałego partnera, który bardzo mnie wspierał, ale gdy wychodził do pracy, z moim cierpieniem zostawałam sama. Czułam, że nie jestem wartościową kobietą, że „nie dałam rady”. Było ze mną naprawdę źle... Pomógł mi psycholog, mój Miłosz i czas...- napisała Maria Dejmek.