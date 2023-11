Maria Dejmek pochwaliła się uroczym pokoikiem synka i zdradziła, jak tak naprawdę wyglądają jej pierwsze dni w roli mamy. Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" nie ukrywa, że początki macierzyństwa nie należą do najłatwiejszych! Maria Dejmek urodziła swoje pierwsze dziecko ponad tydzień temu. Aktorka przekazała wówczas radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała pierwsze zdjęcia synka ze szpitala. Chłopiec otrzymał piękne imię Gustaw. Młoda mama i jej maleństwo wrócili już do domu, a tam na Gucia czekało piękne, białe łóżeczko. Zobaczcie sami!

Maria Dejmek, podobnie jak m.in. Sara Boruc, Joanna Krupa, Izabela Janachowska czy Małgosia z "Rolnik szuka żony", nie ukrywa wizerunku swojego dziecka. Dumna mama chętnie publikuje w sieci zdjęcia synka. Ostatnio pokazała, jak mały Gucio słodko śpi w swoim łóżeczku. Przy okazji Maria Dejmek przyznała, że nie ominął jej baby blues! Gwiazda "Barw szczęścia" zdradziła, że pierwsze dni macierzyństwa nie należą do najłatwiejszych!

Kilka dni później Maria Dejmek zdradziła, jak dokładnie wygląda jej życie w roli mamy.

Ostatnie dni to był istny Armagedon... Co za okropne uczucie, gdy Twoje dziecko płacze a Twoje nieudolne próby uspokojenia go spełzły na niczym. Płaczesz razem z nim, mając poczucie, że jesteś beznadziejną matką, ba! że w ogóle nie potrafisz nią być... Błagam pocieszcie mnie, że też tak miałyście...???? Z pomocą przyszli położna i pediatra i pomogli nam wypracować „osługę” maluszka- przyznała na Instagramie. Uczucie nieporadności mam cały czas, ale z każdym dniem czuje pewniejsza!!! Podzieliliśmy się obowiązkami z Miłoszem i zaryzykuje stwierdzenie, ze nawet sie wyspalam ???? A gdy spali moi Panowie zrobiłam kawę, owsiankę, umalowałam się, ułożyłam grzywkę i wyjęłam z szafy najładniejszą sukienkę. Oczywiście taką która nadaje się do karmienia????W końcu mogę poczuć się jak kobieta i spojrzeć na siebie w lustrze ???? Trzymajcie kciuki za dalsze postępy????????????- dodała w najnowszym wpisie (pisownia oryginalna).