Margaret słynie z nietuzinkowego podejścia do mody. Często wybiera kontrowersyjne stroje, które nie zawsze pasują do okoliczności. Tym razem Margaret przeszła samą siebie! Co założyła? Żółto-białą sukienkę maxi z najnowszej kolekcji Max Mara, a na nią zarzuciła oversizowy płaszcz w tych samych kolorach. Dodatki były mniej kontrowersyjne - czarne mocne kolczyki oraz czarne szpilki. Jak wam się podoba taki oryginalny look?

Kto jeszcze pojawił się na gali oprócz Margaret i dawno niewidzianej Darii Widawskiej? Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Margaret zdecydowanie wyróżniała się pośród innych gwiazd, które przybyły na galę.

