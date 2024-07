Wczoraj wieczorem w warszawskim Pałacu Prymasowskim ogłoszono nominacje do nagród Eska Music Awards 2015. Gala przyciągnęła wokalistów i zespoły z pierwszych miejsc list przebojów. Nie mogło tam zabraknąć również Margaret. Piosenkarka (jak zwykle) postawiła na oryginalność! Miała na sobie skórzaną kurtkę z frędzlami, która wyglądała, jakby była za duża o kilka rozmiarów, a także transparentny t-shirt z nadrukiem. Do tego czarna bielizna, białe sandałki i burza loków.

Co sądzicie o najnowszym looku Margaret? Podoba wam się ta stylizacja, a może wolicie ją w innym wydaniu?

