Margaret opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym oświadcza, że na jakiś czas będzie musiała zrobić przerwę w karierze. Z tego względu zrezygnowała też z fotela jurorskiego w programie "The Voice od Poland"! Z informacji podanych przez wokalistkę wynika, że powodem przymusowej przerwy są problemy zdrowotne. Zobaczcie, napisała...

Margaret zawiesza karierę muzyczną!

Artystka swoją karierę muzyczną zaczęła bardzo młodo, a ostatnie lata były dla niej naprawdę intensywne. Dzięki swojej pracy znalazła się wśród najpopularniejszych gwiazd muzyki i została nawet jurorką, która teraz sama wyławia młode talenty w popularnych muzycznym show. Jednak ciężka praca najprawdopodobniej odbiła się na zdrowiu gwiazdy. Margaret w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie przyznała, że ze względu na swoje zdrowie musi zrobić przerwę w karierze.

Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie – kategoryczna i natychmiastowa przerwa od obowiązków zawodowych. - czytamy w poruszającym wpisie Margaret.

To jednak nie wszystko! Gwiazda zdecydowała też odpocząć od mediów społecznościowych. To oznacza, że artystka całkowicie zniknie z przestrzeni publicznej. Trzymamy kciuki za powrót do pełni sił!

Materiały prasowe