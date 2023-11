Już 14 czerwca w Opolu rusza 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wielka muzyczna impreza potrwa do poniedziałku (17 czerwca), a w tym czasie na scenie wystąpi ponad 100 gwiazd. Wśród artystów, którzy zaśpiewają podczas festiwalu w Opolu, będzie między innymi Margaret, która zaliczyła ostatnio sporą wpadkę podczas wywiadu na żywo! Piosenkarka w rozmowie z dziennikarką TVP3 Opole soczyście zaklęła! Zobaczcie sami, jak zareagowała, kiedy dowiedziała się, że wszystko usłyszeli widzowie.

Kilka dni temu Margaret rozmawiała z dziennikarką TVP3 Opole. Piosenkarka opowiadała o piosenkach, które zaśpiewa podczas muzycznego festiwalu. Niestety, artystka nie zdawała sobie sprawy z tego, że wywiad jest relacjonowany na żywo! W trakcie wypowiedzi Margaret pomyliła się, soczyście zaklęła i poprosiła o ponowne nagranie.

Wtedy dziennikarka poinformowała Margaret, że wywiad jest relacjonowany na żywo. Jak zareagowała?

Sorry guys, no to to jest piosenka o takich rozkminach 27-latki, przez które ja aktualnie przechodzę, i dziwi mnie ten stan rzeczy. Polecam! Jak ktoś ma 27 lat, więcej lub mniej, i ma podobne doświadczenia, to się w tym odnajdzie - mówiła dalej artystka.