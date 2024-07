Margaret – piosenkarka, która zawładnęła polską sceną muzyczną m.in takim hitem, jak „Thank You Very Much”, od czwartku przejęła Instagram stacji MTV! Sprawdziliśmy, jakie zdjęcia i filmy artystka wrzuca do sieci.

Reklama

Młoda wokalistka ujawniła swoją obecność w tym serwisie społecznościowym, publikując klip do piosenki „Wasted” oraz chwaląc się swoją miłością – uroczym kundelkiem Hunterem. Margaret umieściła również zdjęcie z porannej kawy z przyjacielem w modnej warszawskiej kawiarni. Znalazło się także miejsce na, popularne w tym sezonie, „selfie”.

Małgorzata Jamroży, bo tak nazywa się ta utalentowana dwudziestodwulatka, popularność zdobyła na początku 2013 roku, gdy jej utwór „Thank You Very Much” podbił listy przebojów oraz serca, nie tylko Polaków. Singiel ten, był także niezwykle popularny w Austrii i Niemczech! Z kolei fenomenalny klip, zrealizowany w Los Angeles, stał się hitem na portalach społecznościach. Margaret nominowano do MTV Europe Music Awards 2013 i do Nickelodeon Kids’ Choice Awards – nic więc dziwnego, że nazywa się ją nadzieją polskiego popu!

Margaret będzie prowadzić Instagram MTV do niedzieli.

Więcej o MTV zawsze na www.mtv.pl, Facebooku, Twitterze, Google Plus, Instagram oraz Pinterest.

Wkrótce konkurs w którym do wygrania będą płyty Margaret "All I Need"

Zobacz także

Reklama

Margaret na planie klipu: