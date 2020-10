Rewolucja w życiu Margaret trwa dalej. Gwiazda rok temu zniknęła na jakiś czas z sieci, zrezygnowała z udziału w "The Voice of Poland", przestała koncertować. Kiedy wróciła, zaskoczyła fanów nowym wizerunkiem - przede wszystkim zmieniła muzyczny styl, romansuje z hip hopem i czy urban popem. Z sukcesem. W jednym z ostatnich wywiadów poinformowała o kolejnej zmianie w swoim życiu - przeprowadzce na wieś. Niedawno z kolei paparazzi przyłapali ją na wizycie u fryzjera! Zobaczcie, jak teraz prezentuje się gwiazda.

Niecodzienne wyznanie Margaret w wywiadzie dla www.ofeminin.pl odbiło się szerokim echem w mediach. Piosenkarka wyznała, że przeprowadziła się na wieś, żyje bez internetu, a do niedawna bez ogrzewania i prądu. Swój domek pokazała w teledysku do utworu "Reksiu":

To wszystko, o czym opowiadam w piosence i pokazuję w teledysku, dzieje się u mnie w domu. Mieszkam w lesie. Jak na razie bez internetu. Kiedy potrzebuję coś zrobić w sieci, to jadę do wsi obok, bo tam jest dobre LTE. Od niedawna mam prąd, ale jak kręciliśmy teledysk, to jeszcze go nie było. Mieszkam w tej holenderce, która jest na teledysku; jak było cieplej, to spałam w namiocie. To jest wszystko true story. Pandemia była bodźcem, dzięki któremu w miesiąc wyprowadziliśmy się z mężem z Warszawy do lasu. Nie myślę o powrocie. Nie tęsknię. Miasto we mnie budzi chęć posiadania. Kręcę się w kółko i zjadam swój własny ogon. A na wsi nie mam "nic" i jest świetnie - mówi gwiazda w wywiadzie dla ofeminin.pl