Margaret zdradziła, dlaczego postanowiła... odejść z Kościoła! O tym, że jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek chce dokonać apostazji dowiedzieliśmy się już kilka tygodni temu. Piosenkarka i jurorka najnowszej edycji programu "The Voice of Poland" w wywiadzie dla magazynu "Playboy" przyznała wówczas, że w dzieciństwie była zmuszana do chodzenia do kościoła. Margaret nie ukrywała, że najbardziej boli ją to, w jaki sposób Kościół traktuje temat cielesności.

(..) co tydzień spowiadałam się z masturbacji. LOL. Of course I did. Z perspektywy czasu przeraża mnie, jak bardzo poznawanie własnego ciała było i jest stygmatyzowane - mówiła kilka miesięcy temu.

Teraz Margaret przyznaje, że jej wcześniejsza wypowiedź o apostazji nie była fanaberią. Wokalistka naprawdę chce odejść z Kościoła! Dlaczego? Zobaczcie, jak komentuje swoją decyzję.

Margaret nie wierzy w Boga

Margaret w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że nie chce być już częścią Kościoła, a o apostazji myślała już od dawna. Jurorka "The Voice of Poland" mówi wprost, że nie wierzy w Boga.

Wypisuję się z Kościoła. Po prostu nie wierzę w Boga. To nie jest stan sprzed dwóch miesięcy, to rośnie we mnie od dawna. Postanowiłam przerwać milczenie, bo nie chcę być hipokrytką udającą wielką katoliczkę. Chcę być fair wobec katolików. Od dawna nie uczestniczę we mszach ani w życiu grupy, do której już po prostu nie należę. Bez sensu jest też źle mówić o Kościele, jeśli się do niego należy. Ja się już nie identyfikuję ze wspólnotą- Margaret przyznała w rozmowie z dziennikiem.

Jak na wypowiedź Margaret zareagują jej fani? Komentarz wokalistki sprzed kilku tygodni wywołał ogromne poruszenie w sieci. Internauci byli wówczas mocno podzieleni - jedni byli zachwyceni wyznaniem gwiazdy, drudzy byli zszokowani odważną deklaracją Margaret.

Margaret chce odejść z Kościoła i głośno o tym mówi.

Jurorka "The Voice of Poland" wyznała publicznie, że nie wierzy w Boga.

