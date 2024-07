Margaret jest znana ze swojego charakterystycznego stylu, za który jest uwielbiana! W ostatnich dniach gwiazda pojawiła się na gali "Bestsellery Empiku 2014". Tym razem postawiła na elegancką sukienkę zdobioną bardzo modnym w tym sezonie kwiatowym motywem i ekstrawagancką torebką Moschino z kolekcji jesień-zima 2014/2015. Musimy przyznać, że całość wyglądała świeżo i zaskakująco. Oby tak dalej!

My postanowiłyśmy dokładniej przyjrzeć się sukience, którą miała na sobie młoda piosenkarka. Udało się nam ustalić, że to model z wiosenno-letniej kolekcji znanej polskiej projektantki - Lidii Kality. Za ten konkretny trzeba zapłacić ok. 1390 zł. Jednak sukienka jest dostępna również w krótszej wersji i kosztuje ok. 990 zł. Skusicie się?

