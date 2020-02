Margaret i KaCeZet znowu zaskakują! "To nasze dziecko"

Choć Margaret kilka tygodni temu zniknęła z show-biznesu, aby ratować swoje zdrowie psychiczne, nie daje zapomnieć o sobie swoim fanom. Niedawno pisaliśmy, że gwiazda i jej ukochany, raper KaCeZet, wzięli ślub w peruwiańskiej wiosce. Teraz z kolei oboje ogłosili, że... doczekali się wspólnego dziecka! Czym jeszcze nas zaskoczą?

Margaret i KaCeZet mają dziecko?

Niedawno media obiegły zdjęcia ze ślubu Margaret i KaCeZeta. Zakochani, podczas wyprawy do Ameryki Południowej, postanowili przypieczętować swoją miłość biorąc udział w egzotycznym rytuale. Choć Margaret od kilku tygodni nie jest aktywna w mediach społecznościowych, jej mąż stara się nadrabiać za ich dwoje. KaCeZet chętnie chwali się w sieci zdjęciami z ich podróży.

Muzyk nie omieszkał pochwalić się jeszcze jedną rzeczą. Okazuje się, że KaCeZet oraz Margaret wspólnie założyli własną wytwórnię, czego dowiedzieliśmy się z Instagrama rapera.

Dziś wielki dzień! Gaja Hornby Records - to nasze dziecko, które przez kilka miesięcy rodziło się w naszych głowach wraz z @kacezet i @err_bits. To wytwórnia robiona przez artystów dla artystów! Dziś stawiamy pierwszy krok wraz z @wojtek_geniusz. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami w tym procesie, wierzyli, doradzali i podstawiali nogi! - czytamy w komunikacie.

Wygląda na to, że Margaret powoli szykuje się do powrotu do show-biznesu. Tęsknicie za nią?

EastNews

O ich wyjątkowym ślubie było ostatnio naprawdę głośno