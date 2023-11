Wow! Jeden z uczestników "Rolnik szuka żony 3" pokazał zdjęcie z młodości! Ten przystojniak to... Marek z 3.edycji show TVP. Choć uczestnik często wrzuca do sieci swoje zdjęcia z ukochaną, tym razem pochwalił się swoim zdjęcie z młodości. Widzimy na nim Marka podczas górskiej wycieczki, na której pozował do zdjęcia bez koszulki! Trzeba przyznać, że niezłe było z niego ciacho! Teraz Marek wygląda już dojrzalej, ale nadal ma powodzenie u kobiet, co pokazał program "Rolnik szuka żony".

Choć Marek w programie nie znalazł miłości, po programie zakochał się w Julii Chmielewskiej, która jest od niego o 16 lat młodsza. Są razem od ponad roku! Para ma wspólne konto na Facebooku, na które chętnie wrzucają wspólne zdjęcia, razem prowadzą też gospodarstwo. Ostatnio nawet pojawiły się plotki, że może para wkrótce zostanie rodzicami... Czy to prawda?

Marek z Rolnik szuka żony pokazał zdjęcie z młodości

Facebook

Poznaliście go?