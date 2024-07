1 z 8

Prawa osób homoseksualnych w naszym kraju są niemal zerowe. Ustawa o związkach partnerskich nie doczekała się realizacji, mimo nieśmiałych prób kilku ugrupowań politycznych. Teraz jednak na ustach wszystkich są Marek Idziak-Sępkowski i Jędrzej Idziak-Sępkowski, którzy wzięli pierwszy gejowski ślub w Polsce. Oczywiście nie dosłownie, bo nie jest to możliwe w majestacie naszego prawa, ale zrobili wszystko, by zawarty przez nich związek formalnie odpowiadał choćby namiastce związku partnerskiego.

Od strony formalnej wymagało to od mężczyzn sporo wysiłku. Pierwszym krokiem była zmiana nazwisk na identyczne. Potem podpisali również akt notarialny z pełnomocnictwami: upoważnili się do swobodnego dysponowania całym swoim majątkiem, do wszystkich czynności prawnych i urzędowych. Do wzajemnego decydowania o sprawach wagi najwyższej: informacji o stanie zdrowia, zaprzestania uporczywej terapii, decyzji w sprawie dysponowania organami, odbioru ciała, decyzji o sposobie i miejscu pochówku.

Dlaczego to zrobiliśmy? Proste: z miłości. I żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy razem siedem lat. Wiele nas łączy. Chcieliśmy mieć uregulowaną sprawę prawną na "w razie czego". Chcielibyśmy, żeby nikt, kiedy pojawią się jakieś problemy, nie utrudniał jeszcze, pytając nas: "A kim pan jest dla tego pana?" - tłumaczy para w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

