Cztery lata temu media informowały, że Marek Frąckowiak zmaga się z nowotworem kręgosłupa. Aktor trafił do szpitala, gdzie przeprowadzono operację. Wydawało się wówczas, że choroba została pokonana.

Nie da się ukryć, moja choroba stała się publiczną tajemnicą. Jej atak był rzeczywiście agresywny. Kiedy siedziałem na wózku, pytanie „po co żyć?” samo cisnęło się na usta. Udało mi się. Dziś uważam, że życie to wspaniała wartość. (...) Jestem wdzięczny, że operacja się udała, że mogę uprawiać zawód. Na konia już nie wsiądę, ale jestem wdzięczny, że wcale nie jest źle. Rak to nie najgorsza choroba z menu, są gorsze i bardziej uciążliwe. Z rakiem można żyć- aktor mówił później w rozmowie z magazynem "Dobry Tydzień".