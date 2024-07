Marcin Tyszka jest znanym na całym świecie fotografem mody. Juror "Top Model" może pochwalić się pracą dla największych światowych magazynów, a także znajomościami z topowymi modelkami czy wpływowymi osobistościami z branży. Zobacz: Tyszka fotografuje wiele gwiazd, ale tym razem pracował z największą

Dzięki swojej ciężkiej pracy Marcin może pozwolić sobie na życie, którego zazdrości mu z pewnością niejedna osoba. Ciągłe podróże, zakwaterowanie w ekskluzywnych hotelach i ubrania najlepszych projektantów, to tylko niektóre z korzyści jakie fotograf uzyskuje będąc jednym z najlepszych w swojej dziedzinie. W miesięczniku "Pani" Tyszka jednak się, żali, że gdy przyjeżdża do Polski wszyscy uważają, że szpanuje bogactwem i zadziera nos.

- Jestem maksymalistą. Uwielbiam rzeczy najlepszego gatunku. W Polsce uważają mnie za snoba, bo mówię, co myślę. A ja po to zarabiam, aby fajnie żyć, i się z tym nie kryję. Moje wysokie gaże to znak, że ludzie mnie cenią. Sam osiągnąłem ten sukces – powiedział Marcin.