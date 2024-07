Marcin Tyszka w Polsce daje się poznać jako krytyczny i momentami złośliwy juror w "Top Model". Słynie też z dużego poczucia humoru i nie stroni od wzbudzania kontrowersji. Przypomnijmy: Tymi zdjęciami Tyszka skompromitował Wojewódzkiego

Na co dzień jednak Tyszka to przede wszystkim światowej już klasy fotograf, przed którego obiektywem stawały uznane gwiazdy. Ostatnie tygodnie dla Marcina to nieustanne podróże i kolejne sesje do renomowanych magazynów. Ostatnio fotograf zrealizował swoje kolejne zawodowe marzenie - przed jego obiektywem stanęła słynna Naomi Campbell. Modelka pozowała do sesji, która ozdobi okładkę i edytorial jednego z numerów legendarnego magazynu "Vogue".



uffff....po tygodniu ciaglych maili, nieprzespanych nocy, spelniania milionow requests superstar... udalo sie ...wlasnie skonczylem cover story do nowej edycji Vogue z....gwiazda wczorajszego pokazu Versace.... Naomi Campbell. ten dzien byl bardzo TOO FUNKY .... gwiazda nie rzucila we mnie telefonem... wrecz przeciwnie, byla super cool.... co ona robi ze nadal wyglada tak samo , jak na najslynniejszych teledyskach Georga Michaela... - zachwycał się modelką na swoim Facebooku Tyszka.

Marcin Tyszka może więc dopisać kolejny sukces do listy swoich osiągnięć. Gratulujemy sukcesów.

