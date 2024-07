To był chyba jeden z najbardziej intensywnych weekendów w karierze Edyty Górniak. W ciągu trzech dni gwiazda dała aż trzy koncert - dwa w Sopocie i jeden na zakończenie lata w Uniejowie. Przypomnijmy: Seksowna Górniak w mini żegnała wakacje na scenie

W niedziele popołudnie Edyta, podobnie jak pozostali artyści występujący tego dnia, odbyła próbę przed wieczornym koncertem. W drodze na scenę towarzyszył jej asystent, Marcin Wieczorek, który nie odstępuje piosenkarki na krok, a ta zawsze może na niego liczyć. Trzeba przyznać, że nawet w codziennych okolicznościach Górniak prezentowała się bardzo stylowo w luźnej szarej sukience i botkach, a wraz ze swoim współpracownikiem tworzą bardzo udany duet.

Niedawno Edyta wspomniała o współpracy z Marcinem w jednym z wywiadów:

Kiedyś zwolniłam mojego asystenta Marcina. Po wcześniejszych doświadczeniach byłam przekonana, że to jest kwestia czasu, kiedy pójdzie do prasy, bo zrobił to każdy, kogo zwolniłam. Zwykle ludzie mnie wtedy sprzedają – właśnie tak odreagowują rozstanie. Czekałam na ten moment i on się nie wydarzył. Po trzech miesiącach zadzwoniłam do niego i zapytałam, jak sobie radzi, czy nie potrzebuje jakichś referencji dla innego pracodawcy. Powiedział mi, że nie może pójść do pracy z kimś innym, po tym, jak pracował ze mną. Że to taki rodzaj bliskości, taki świat, którego nigdzie nie ma, i że ja tego nie zrozumiem. „Jak już będzie fatalnie, to poproszę o pomoc albo zmienię zawód, ale po tobie nie chcę pracować z kimś innym”. Tak mnie tym ujął, że znów pracujemy razem. Dzisiaj rzadko już spotyka się ludzi lojalnych i tak oddanych, i w pracy, i w życiu. Mój Piotr też jest takim człowiekiem.