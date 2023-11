Marcin w „M jak miłość” dowie się, że to Olek zabił Artura. Podczas szarpaniny brat wyzna mu wszystko, co zrobił. Jednak Chodakowski zdecyduje się zachować to dla siebie i nie powie nikomu o strasznym wyznaniu lekarza. Nie powie nawet Izie, która przez cały czas żyje w strachu, że Skalski wróci, aby ją dopaść. Te myśli odbijają się na jej kondycji psychicznej. Co zrobi Marcin? Powie w końcu ukochanej, że Artura już nie ma?

