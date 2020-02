Marcin w "M jak miłość" powie Kamilowi, co stało się z Arturem!? To przez brata Olek trafi za kratki?

Sytuacja Chodakowskich w „M jak miłość” staje się coraz bardziej dramatyczna. Kamil nie daje za wygraną i za wszelką cenę chce dowiedzieć się, co się stało z Arturem na życzenie swojej ciotki. Prawnik doskonale wie, jak podejść Marcina, aby ten ujawnił mu skrywany sekret. Faktycznie Chodakowski podczas rozmowy z Grycem powie za dużo! Czy to on wsadzi Olka za kratki?

Marcin zdradzi Kamilowi prawdę o Arturze?

W 1499 odcinku „M jak miłość” znów dojdzie do rozmowy między Marcinem a Kamilem. Wymusi ją prawnik, bo wie, że Chodakowski coś ukrywa na temat Artura. Sprytny mężczyzna opowie Marcinowi wzruszającą opowieść rodzinną i Chodakowski nawet nie zauważy, kiedy wyzna o Skalskim:

Mam nadzieję, że smaży się w piekle!

Kamil potraktuje te słowa bardzo poważnie i będą one dla niego potwierdzeniem, że Chodakowscy są zamieszani w zaginięcie Artura. Teraz musi dowiedzieć się więcej na ich temat, w czym przypadkowo pomoże mu Magda. Niczego nieświadoma kobieta odpowie na każde pytanie dawnego kochanka, nie wiedząc, w jaki sposób chce wykorzystać tą wiedzę!

Olek trafi za kratki?

MTL Maxfilm

Kamil obiecał ciotce, że znajdzie ciało Artura!