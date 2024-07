Marcin Tyszka to fotograf, którego sława dawno już wykroczyła poza granice Polski. Jego sesje zdjęciowe trafiają na okładki najważniejszych magazynów o modzie na całym świecie: "Vogue", "Vanity Fair", "Harper's Bazaar", Elle"... W rozmowie z Party.pl, Marcin Tyszka przyznał, że istnieje jeszcze wiele zdjęć jego autorstwa, które nigdy nie ujrzały światła dziennego:

Mam taki moment remontu, małej przeprowadzki, więc musiałem odszukać wszystkie swoje archiwa (...) Nie mówię tylko o zdjęciach mody, ale też o takich prywatnych zdjęciach z albumu rodzinnego, a jest tam dużo ciekawych materiałów (...) Te zdjęcia zbieram tak do puszki i kiedyś na pewno coś z nimi zrobimy. Oj dużo nie widzieliście. Myślę, że więcej nie widzieliście niż widzieliście, ale niech sobie jeszcze chwilę poleżą. Czym później, to milej się do nich zagląda.