Wokół Marcina Tyszki zrobiło się ostatnio sporo zamieszania. Wszystko przez jego ostre słowa skierowane w osobę Małgorzaty Rozenek. Fotograf nie szczędził jej słów krytyki. Zobacz: Tyszka przed naszą kamerą zmasakrował Rozenek. Tak złej opinii nie wystawił jej nawet Wojewódzki

W minionym tygodniu juror "Project Runway" obchodził 39. urodziny, na których pojawiło się grono gwiazd. Wśród nich znalazła się Magda Gessler, która mocno przyjaźni się z Tyszką. Okazuje się jednak, że pojawiły się pewne przeszkody i restauratorka miała problemy, aby wejść do hotelu Bristol. O szczegółach opowiedział fotograf dla jastrzabpost.pl:

To była świetną impreza. Ja byłam DJ i puszczałem hity z lat 80., po czym w pewnym momencie Magda Gessler wpadła do Bristolu ze swoim gigantycznym tortem. Ekipa hotelu nie za bardzo ją chciała wpuścić. To jest w ogóle zakazane, by przychodzić do tak ekskluzywnego hotelu ze swoim jedzeniem, ale udało się ubłagać managerów jako, że jesteśmy zaprzyjaźnieni i było bardzo miło. Tort był fantastyczny. To się chyba nazywa „mango passion” – kawałki mango skrojone z biszkoptem, beza z kremem waniliowym i chyba jeszcze z jakimś alkoholom. Tort ma 10 kilo, więc nie wiem co zrobić z resztą.