Marcin Szczurkiewicz z Kabaretu Skeczów Męczących przeszedł poważną operację! 

Michał Pałubski walczy o swoje zdrowie! Znany kabareciarz z popularnej Formacji Chatelet poinformował swoich fanów na Facebooku, że jakiś czas temu lekarze wykryli u niego nowotwór jądra. Michał Pałubski trafił do szpitala i przeszedł operację wycięcia guza. Teraz kabareciarz wraca do sił po operacji i apeluje do wszystkich mężczyzn, żeby pamiętali o profilaktycznych badaniach i samokontroli. W sieci pojawił się wpis i zdjęcia Michała Pałubskiego ze szpitala. Gwiazdor polskiego kabaretu już po operacji Michał Pałubski z Formacji Chatelet po operacji wycięcia guza zamieścił na Facebooku poruszający wpis, w którym opowiada o nowotworze i apeluje do mężczyzn, aby dbali o swoje zdrowie. Diagnoza: „guz” szybka akcja ciach i po nim . Guz to poważna sprawa np. guz mózgu- przyznał Michał Pałubski. Mój nie był tak poważny. Guz jądra. I tu pytanie do panów? Czemu olewacie samobadanie? A gdy już coś wyczujecie próbujecie to zlekceważyć? Czemu guz mózgu jest poważny, a guz ulubionego organu każdego faceta już nie??? Umiera się na to tak samo!!! I szczerze, co się stanie jak Wam wytną jajo? Stajecie się mniej męscy? Kto jest mniej męski: Facet z jednym jajem, czy jego zwłoki? Dlatego badajcie się i leczcie!!! Zobaczcie CAŁY wpis kabareciarza! A my życzymy Michałowi Pałubskiemu dużo, dużo zdrowia!!! Zobacz także: Metody leczenia raka jądra i rola samobadania Michał Pałubski przeszedł operację wycięcia guza.