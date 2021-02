Marcin Mroczek z "M jak miłość" przekazał radosną nowinę! "Przypadek czy przeznaczenie?"

Marcin Mroczek uwielbia chwalić się swoim życiem rodzinnym. Aktor w ostatnim poście na Instagramie pozuje z ukochaną żoną Marleną Muranowicz. Para wygląda razem przepięknie i chwali się ważnym wydarzenie z ich życia. "Przypadek, czy przeznaczenie?" - pyta żony zakochany Mroczek.

Marlena Muranowicz i Marcin Mroczek są niezwykle udanym małżeństwem. Żona jednego z najbardziej popularnych aktorów "M jak miłość" jest na świeczniku od dawna. Piękna Marlena zwróciła uwagę mediów niezwykłą urodą. Dopóki diametralnie nie zmieniła fryzury, fani wciąż porównywali ją do Katarzyny Cichopek, czyli serialowej partnerki Marcina.

Para wzięła ślub w 2013 roku. Trzy lata później na świat przyszedł syn Ignacy a rok później Kacper. Jaką wspaniałą nowiną podzielili się Mroczkowie na Instagramie? Okazuje się, że para świętuje 13 rocznicę swojej pierwszej randki. Jak się okazuje Marcin i Marlena często bywali w tym samym miejscu, jednak jak dotąd na siebie nie wpadli. Pewnego razu to się zmieniło, poznali się i zakochali od pierwszego wejrzenia:

13" lat temu poznaliśmy się w miejscu gdzie często bywaliśmy, choć nigdy wcześniej na siebie nie wpadliśmy. Przypadek, czy przeznaczenie? Jak myślisz @marlenamura ❤️ Pamietam, że właśnie tak z tobą tańczyłem do białego rana.😘 Czasami tylko M.Jackson wkradł się między wolnymi😂 🕴️💃 - wspomina romantycznie Marcin.

Marcin Mroczek wciąż adoruje swoją żonę i opowiada o wielkiej miłości do niej. Tym wpisem znów wzruszył fanów, a także sprowokował ich do wspominania własnych przeżyć z drugą połówką.

Marcin 😀 Życzę tak pięknej miłości do końca życia🌹 - komentują fani

Przeznaczenie to jest to ;)

Uwielbiam takie historie ! ❤️ to pokazuje jak niewiele potrzeba! Ja jeszcze nie mam takiej historii, ale może kiedyś 🤗

Piękna z Was para

Na słowa męża odpowiedziała także żona Mroczka:

13 lat razem...❤️❤️❤️ Kiedy to minęło?? Dziękuje Kochanie za te wszystkie wspomnienia...chwile ...za cudownych synów...i to, co nadejdzie!!😍😍