Marcin Mroczek w romantycznej sesji z żoną! Fani aktora: "Ależ ma pan piękną żonę"

Marcin Mroczek należy do gwiazd, które chronią swoją prywatność. Co prawda w mediach społecznościowych publikuje rodzinne zdjęcia, ale na salonach rzadko pojawia się ze swoją żoną. Teraz gwiazdor "M jak miłość" opublikował na Instagramie romantyczną sesję z kobietą swojego życia. Okazuje się, że to prawdziwa piękność, a fani aktora nie mogą wyjść z podziwu nad metamorfozą kobiety!

Marcin Mroczek w romantycznej sesji z żoną!

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz wzięli ślub w 2013 roku. Para doczekała się dwóch synów: Ignacego i Kacpra. Gwiazdor "M jak miłość" w mediach społecznościowych coraz chętniej chwali się rodzinnymi zdjęciami i okazuje się, że zdradza też swoją receptę na udane małżeństwo:

Czasem idą iskry jak to w małżeństwie❤️ ⚡❤️.

Zazwyczaj staramy się nie kłócić o pierdoły😁 Choć nagle, nie wiadomo dlaczego źle odłożone skarpetki pofrafia przeszkadzać!!!😠🤣

Ważne, że po krótkiej wymianie "uprzejmości" potrafimy się pogodzić🥰😘😇 - napisał szczerze Marcin Mroczek na temat małżeńskich kłótni.

Fani aktora nie mogą wyjść z podziwu nad urodą jego żony. Pod adresem Marleny Muranowicz pojawiło się mnóstwo komplementów. Internauci chwalą nie tylko jej figury, ale też nową fryzurę. Jak wiadomo żona Marcina Mroczka niedawno ścięła włosy i przefarbowała je na blond:

Chciałam powiedziec że Pańska żona wygląda zjawiskowo! W tych włosach i nowej fryzurze fantastycznie! Ależ ma pan piękną żonę! 🙂 Piękna z Was para❤️

Spójrzcie na pełne namiętności i miłości zdjęcia Marcina Mroczka z żoną Marleną!

Zobacz także: Żona Marcina Mroczka w ciąży przytyła 25 kg. Teraz pokazała świetną figurę i zdradziła, jak schudła!

Jeszcze do niedawna żona Marcina Mroczka była brunetką. Jakiś czas temu zdecydowała się na zaskakującą metamorfozę i ścięła włosy.

To nie wszystko! Przefarbowała je też na blond!