W tym roku w show-biznesie mamy nie tylko baby-boom, ale i wysyp ślubów. Dziś w kościele w Tarczynie pod Warszawą sakramentalne "Tak" powiedział Marcin Mroczek. Aktor po 5 latach znajomości ożenił się z piękną brunetką o imieniu Marlena. Zobacz: Marcin Mroczek żeni się! Kim jest jego narzeczona?

Reklama

Do dziś Marcin ukrywał przed mediami swoją ukochaną. Teraz Marlena z pewnością będzie częściej pojawiała się u boku gwiazdy "M jak miłość". Jak już wcześniej informowaliśmy nowożeńcy wraz z zaproszonymi gośćmi po kościelnej ceremonii udali się do Dworku Many, znanego z serialu "Złotopolscy". To właśnie tam 200 weselników będzie bawiło się do białego rana. Zobacz: Ślub Mroczka: Gdzie wyprawi wesele i ile na nie wyda?

Młodej Parze składamy gratulacje.

Więcej zdjęć ze ślubu Marcina Mroczka zobaczysz na Fakt.pl

Zobacz także