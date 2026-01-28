Marcin Miller, znany lider zespołu Boys oraz juror programu „Disco Star”, od wielu lat mieszka w Ełku. To właśnie tam, w malowniczym otoczeniu mazurskiej przyrody, stworzył luksusowy dom, który zachwyca swoim wystrojem i atmosferą. Jego posiadłość jest położona w miejscu otoczonym lasami, co zapewnia nie tylko ciszę i spokój, ale też pełną prywatność.

Tak mieszka Marcin Miller

Dom Marcina Millera to harmonijne połączenie elegancji i funkcjonalności. Wnętrza są przestronne i jasne, a całość prezentuje się niezwykle przytulnie. Na uwagę zasługuje salon, w którym dominuje kamienna ściana z zawieszonym telewizorem oraz nowoczesne meble. Wszystko to sprawia, że wnętrze emanuje ciepłem i domową atmosferą.

Choć dom Millera wygląda luksusowo, nie przypomina aranżacji rodem z katalogów wnętrzarskich. Wystrój jego posiadłości to raczej efekt osobistych wyborów niż pracy projektanta. Znajdują się tu jasne skórzane fotele, beżowe płytki, biała kuchnia z lakierowanymi frontami, a także ciemnobrązowe elementy wyposażenia.

Najbardziej uderzającym elementem są jednak pamiątki związane z karierą artysty – medale, statuetki, płyty oraz instrumenty muzyczne, które są rozmieszczone w różnych częściach domu. Każdy z tych przedmiotów przypomina o jego długiej i barwnej historii na scenie disco polo.

Prywatne studio nagraniowe i rajski ogród

Nieodłączną częścią domu Marcina Millera jest jego prywatne studio nagraniowe. To właśnie tam powstają największe hity zespołu Boys. Studio wyposażone jest w profesjonalny sprzęt, instrumenty oraz elementy dekoracyjne, które tworzą niepowtarzalny klimat.

Miejsce to nie tylko sprzyja pracy artystycznej, ale również stanowi rodzaj azylu, gdzie Miller może skupić się na twórczości z dala od zgiełku show-biznesu. Nawet jego wnuk chętnie korzysta z keyboardu, pokazując, że muzyczna pasja może być dziedziczna.

Ogród to kolejny powód do dumy dla Marcina Millera. Przestrzeń wokół domu została zaprojektowana z myślą o relaksie i spędzaniu czasu z rodziną. Na terenie ogrodu znajduje się taras z rattanowymi meblami, grill, a także zjeżdżalnia dla wnuka artysty.

Otoczenie lasu zapewnia spokój i poczucie bliskości z naturą. Jak mówi sam artysta, często spotyka sarny czy jeże, co tylko potęguje sielską atmosferę tego miejsca. Ogród to dla niego nie tylko przestrzeń do wypoczynku, ale także miejsce pracy – Miller sam dba o zieleń i chętnie spędza czas na świeżym powietrzu.

Marcin Miller o życiu w Ełku

Marcin Miller nie ukrywa, że Ełk to jego miejsce na Ziemi. W rozmowie w „Dzień Dobry TVN” opowiedział, że wychował się w Prostkach, ale to właśnie Ełk pokochał i postanowił tu osiąść na stałe. Jak podkreśla, ceni sobie lokalną społeczność, spokój i życzliwość mieszkańców.

Urodziłem się w Prostkach. Nie wstydzę się tego powiedzieć, to jest wieś. Tam była bitwa pod Prostkami, granica. (...) Przeniosłem się niedaleko, ponieważ uczyłem się w szkole średniej w Ełku. Ten Ełk pokochałem, przeniosłem się tam. (...) Ludzie mnie przyjęli, są zadowoleni. Zawsze, jak idę gdzieś na zakupy, to nie ma jakiegoś hejtu, skrzywienia. Podchodzą, robią sobie ze mną zdjęcia. Naprawdę jest to bardzo przyjemne

Dom Marcina Millera to idealne połączenie luksusu, funkcjonalności i ciepła rodzinnego. To nie tylko miejsce do życia, ale prawdziwa oaza, w której lider zespołu Boys może odpocząć, tworzyć i spędzać czas z najbliższymi.

