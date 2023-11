Marcin Hakiel nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Na profilu jego partnerki pojawiło się właśnie wymowne zdjęcie, które wśród internautów wywołało raczej skrajne emocje. Nie przeszkodził im w niczym krótki staż związku.

Marcin Hakiel i jego partnerka znów zamieszali

Gdy kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Marcin Hakiel jest ponownie zakochany, w sieci zapanowało niemałe poruszenie. Wszystko przez to, że dopiero co rozstał się ze swoją poprzednią partnerką, Dominiką, a do tego w mediach wciąż chętnie wypowiada się na temat byłej żony.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram@marcinhakiel

Teraz zdaje się, że jego nowa relacja przebiega zupełnie inaczej, bo chociażby, w przeciwieństwie do uprzedniej, nie zakrywa wizerunku ukochanej. Wyglądają na naprawdę szczęśliwych, a ostatnio nawet, podczas jednego z wywiadów, Marcin Hakiel wyznał, że chciałby jeszcze mieć dzieci! Póki co nie wiadomo, czy zakochani mają w planach starać się o potomka, ale już zdążyli udowodnić, że traktują się naprawdę poważnie.

W czwartek partnerka tancerza wrzuciła na Instagram wymowne zdjęcie, chwaląc się, że zrobili sobie wspólne tatuaże! Marcin wytatuował sobie na palcu pierwszą literę jej imienia, a ona jego. Internauci szybko poddali tak odważny krok ocenie. Niektórzy stwierdzili wprost, że wydarzyło się to bardzo szybko.

Hmmm, bo ja wiem... No ale w sumie, to zostało przecież jeszcze 9 palców

Ja pierniczę, ale to zaczyna być cyrk

Jak na staż związku… odważnie

Na ten ostatni komentarz ukochana Marcina postanowiła odpowiedzieć.

Do odważnych świat należy - skwitowała krótko.

