Marcin Hakiel smutny, a Katarzyna Cichopek z uśmiechem: "Marzyłam, żeby zatrzymać te piękne chwile"

Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie odważne zdjęcie! Aktorka już od jakiegoś czasu chwali się doskonałą figurą, a teraz pokazała zdjęcie z wiosennego urlopu w czarnym seksownym bikini. Internautki komplementują, że gwiazda "wygląda obłędnie". Trzeba przyznać, że Marcin Hakiel to prawdziwy szczęściarz. Tylko spójrzcie! Katarzyna Cichopek pokazała bardzo odważne zdjęcie w bikini! Katarzyna Cichopek to w ostatnim czasie jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Gwiazda "M jak miłość" już od jakiegoś czasu jest również prowadzącą "Pytanie na śniadanie" i wygląda na to, że przed aktorką kolejne ciekawe projekty. Tymczasem przerwę świąteczną Katarzyna Cichopek zdecydowała się spędzić na egzotycznym urlopie i właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem! Moja rajska wiosna 🌴. Mój czas dla siebie i mojej rodziny z witaminą D ☀️ #wakacje #urlop #zdalekaodwszystkiego - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek. Aktorka przerwę na planie "M jak miłość" zdecydowała się wykorzystać na krótki urlop. W opisie gwiazda zaznaczyła " z daleka od wszystkiego" wygląda na to, że potrzebowała chwili z rodziną, aby oderwać się od pandemicznej rzeczywistości. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z komplementami, a fanki aktorki są zachwycone kostiumem kąpielowym marki Chantelle. Wygląda pani obłędnie 👏👏👍 Świetnie się prezentuje ten strój...no jest oryginalny bardzo 🔥 Pięknie Pani Kasiu 🔥🔥ale muszę wiedzieć skąd strój,bo jest śliczny 😍 Tylko spójrzcie na to odważne zdjęcie Katarzyny Cichopek w bikini. Co za figura...