Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z tajemniczą kobietą. To nowa partnerka tancerza?

Rozwód Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek już pod koniec sierpnia. Tancerz nie marnuje czasu i już teraz zaczyna poważnie myśleć o przyszłości swoich dzieci. Jak donosi "Super Express", gwiazdor właśnie przymierza się do zakupu nowego domu! Czy to oznacza, że wyprowadzi się z apartamentu, w którym mieszkał z Katarzyną Cichopek? Marcin Hakiel kupuje nowy dom? Pomimo rozpadu małżeństwa i zbliżającego się rozwodu, Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek starają się zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Marcin Hakiel dopiero co wrócił z dziećmi z wakacji w Stanach Zjednoczonych, a teraz okazuje się, że tancerz najprawdopodobnie szykuje dla swoich pociech kolejną niespodziankę! Tym razem jednak nie chodzi o wakacje, tylko o... nowy dom! Jak donosi "Super Express", Marcin Hakiel oglądał ostatnio dom pod Warszawą dla siebie i dzieci. Według ustaleń dziennika tancerz wydawał się być niezwykle zainteresowany nieruchomością. Marcin Hakiel ponoć chciałby znaleźć dom w spokojnej okolicy na obrzeżach stolicy. Zobacz także: Marcin Hakiel pochwalił się wyjazdem. Fanka: "Kiedy zobaczymy wybrankę serca?" Odpowiedział Przeprowadzka do nowego lokum to poważna zmiana w życiu aktora. To oznacza, że tancerz najprawdopodobniej planuje opuścić 100-metrowy apartament w Warszawie, w którym nie brakuje wspomnień z Katarzyną Cichopek. Czyżby Marcin Hakiel kilka miesięcy po rozstaniu z żoną postanowił rozpocząć wszystko od nowa i dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do wymarzonego domu? Zobacz także: Marcin Hakiel wychodzi z siłowni. Klata jak u Roberta Lewandowskiego? [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Warto przypomnieć, że w przeszłości Marcin Hakiel razem z Katarzyną Cichopek kupili ogromną willę za 3 mln złotych. Była para pozbyła się domu w 2019 roku, ale już wcześniej...