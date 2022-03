Marcin Hakiel opublikował kolejne smutne zdjęcie. Pojawił się również niepokojący podpis

Kasia Cichopek zdecydowała się pierwszy raz ze swoim mężem Marcinem Hakielem pokazać twarze ich dzieci! Zrobiła to przy okazji akcji "zostańwdomu, która została zorganizowana w mediach społecznościowych w związku z pandemią koronawirusa. Kasia Cichopek i Marcin Hakiel mają dwójkę dzieci, to Helenka (7 l.) i Adam (11 l.). #zostańwdomu i #ruszsięzHAT na profilu @hakiel_akademia_tanca opublikowaliśmy pierwszą choreografię do tańczenia na dywanie, dla dzieci. My tańczymy. Zapraszamy i Was. Nagrywacie swoje tance i nas oznaczajcie - napisała Kasia Cichopek na Instagramie pod zdjęciem. Zobacz także: Spódnice z falbanami są w trendach na wiosnę 2020, a Katarzyna Cichopek już taką nosi! Kasia Cichopek i Marcin Hakiel starają się izolować swoje pociechy od show-biznesu, to pierwszy raz kiedy zdecydowali się ujawnić ich wizerunki. Co prawda, nie widzimy ich twarzy w całości - Helenka jest w okularach przeciwsłonecznych, a Adam chowa się za mamą. Widzimy jednak, że to poważny krok w stronę pokazania Heleny i Adama w całości! Też tak myślicie? Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Mar 14, 2020 o 5:24 PDT Kasia Cichopek jest bardzo aktywna na Instagramie, jednak nie pokazuje na co dzień na nim twarzy swoich dzieci. Najczęściej w mediach społecznościowych chwali się swoimi stylizacjami i pasjami. Wyświetl ten post na Instagramie. ...