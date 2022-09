Marcin Hakiel coraz śmielej pokazuje nową partnerkę. Jest blondynką! [ZDJĘCIA]

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dołączyli do ekipy gospodarzy "Pytania na Śniadanie". Dziś w studiu świętowano 18-lecie istnienia programu. Przy wyjściu ze gmachu TVP na świeżo upieczoną prowadzącą, która miała już swój debiut pod koniec piątkowego wydania programu, czekał kochający mąż i córeczka. Zobaczcie urocze zdjęcia z powitania, jakie przygotowali dla gwiazdy "M jak miłość" Marcin Hakiel i mała Helenka. Zobacz także: W związku z pracą Kasi Cichopek w "Pytaniu na śniadanie" jej mąż, Marcin Hakiel ma poważny problem! Będziecie zaskoczeni Katarzyna Cichopek powitana przez rodzinę po wyjściu ze studia "Pytania na Śniadanie" Katarzyna Cichopek rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Lada dzień na dobre zagości na ekranach telewizorów w programie "Pytanie na Śniadanie". Do końca nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę - mówiła nam szczęśliwa aktorka Od pierwszej chwili, w której otrzymała propozycję mogła liczyć na wsparcie męża. Nie miałem wątpliwości, zawsze wspieram Kasię, to dla niej ważny etap. Mniejszą śniadaniówkę przez chwilę tez prowadziła, więc moja rola jest taka, żeby wspierać. My siebie budujemy wzajemnie, a nie ściągamy na dół. Jestem z niej mega dumny i uważam, że bardzo na to zasługuje - mówił Marcin Hakiel w rozmowie z Party.pl I co najważniejsze, to nie są tylko słowa! Dziś pod gmachem TVP Marcin Hakiel z córeczką Hanią czekali na ukochaną żonę i mamę, aby odebrać ją z pracy. Mieli dla niej przygotowany ogromny bukiet kwiatów! Koniecznie musicie zobaczyć te urocze ujęcia! To się nazywa miłość oraz wsparcie. Zobacz także: Katarzyna Cichopek zrezygnuje z roli w "M jak miłość"? Aktorka została...